TGCOM

commenta Per Simone Bartolucci , il 23enne scampato all'delleche nella notte del 15 settembre ha perso la sorella Noemi, di 17 anni, e la madre Brunella Chiù, 56 anni, 'il regalo di Natale più bello sarebbe ritrovare mamma'. 'Prima o poi ..."Ritrovare mamma sarebbe il regalo di Natale più bello": a dirlo all'ANSA è Simone Bartolucci, il ventitreenne di Barbara (Ancona) scampato miracolosamente all'delle, ma che in quella maledetta notte del 15 settembre ha perso la sorella Noemi, di 17 anni, e, appunto, mamma Brunella Chiù, 56 anni. Noemi è una delle 12 vittime accertate, la ... Alluvione Marche, il figlio dell'ultima dispersa: "Il regalo di Natale più bello Trovare mamma" Per Simone Bartolucci, il 23enne scampato all'alluvione delle Marche che nella notte del 15 settembre ha perso la sorella Noemi, di 17 anni, e la madre Brunella Chiù, 56 anni, "il regalo di Natale più ...Ancora nessuna traccia di Brunella Chiù, 56 anni "Ritrovare mamma sarebbe il regalo di Natale più bello": a dirlo all'Ansa è Simone Bartolucci, il ventitreenne di Barbara scampato miracolosamente all' ...