Allegri | un attaccante può lasciare | situazione drammatica

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La Juventus potrebbe perdere uno dei suoi attaccanti;complessa perin vista della seconda parte di stagione. Conclusi i mondiali, sta per riprendere il campionato; a gennaio, però, arriva anche il mercato invernale e quindi la possibilità di rinforzare la rosa a disposizione di. Missione complessa considerando come la difficilesocietaria della Juventus; arrivare a Milinkovic-Savic, principale obiettivo di mercato, appare praticamente impossibile anche perché la Lazio non ha nessuna intenzione di cedere il centrocampista serbo. Oltre alle difficoltà per quanto riguarda le entrate, la Juventus si deve preoccupare anche delle cessioni; dal punto di vista offensivo, ad esempio, i bianconeri rischiano di perdere unpronto a quanto sembra a cambiare ...

JuveLive

Poi il Mondiale che ha visto l'della Juventus in campo per 24 minuti contro il Brasile e poi per quasi un'ora (con gol) contro la Svizzera. Dusan Vlahovic: cosa cambia per. Ora ...... sarà una seconda parte di stagione decisiva per Simone Inzaghi e il suo. In ballo c'è ... vince la Juventus di Massimilianocontro il Rijeka. Kean riparte da dove aveva lasciato, ... Calciomercato Juventus, colpo alla de Ligt: Allegri sotto choc La Juventus continua a fare i conti con i tanti infortuni e i rientri che si prolungano: Massimiliano Allegri ha definito un punto interrogativo il ritorno in campo di Vlahovic ...La Juventus aspetta Vlahovic dal suo infortunio, ma Allegri nutre diversi dubbi sulla sua tenuta fisica e continuità La Juventus aspetta Vlahovic dal suo infortunio, ma Allegri nutre diversi dubbi sul ...