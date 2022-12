Allarme snowmaggedon | attese tempeste invernali senza precedenti con -57 gradi | lo Stato di New York dichiara l’emergenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) I media americani l’hanno già ribattezzata ‘bomb cyclone‘ o ‘‘, nomi altisonanti e roboanti per quella che si annuncia essere una tempesta invernale. I meteorologi del National Weather Service hanno lanciato l’, definendo quanto che accadrà nelle prossime ore un “evento di tipo irripetibile” con temperature glaciali ovunque negli Stati Uniti e punte di -57in alcune zone montuose del Wyoming. Lodi New– assieme a Georgia, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma – hato lod’emergenza, oltre 2300 i voli cancellati alle 20.30 di giovedì 22 dicembre (le 2.30 del mattino in Italia), con enormi disagi per i milioni di americani in partenza per le feste di ...