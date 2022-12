Alla vulnerabilità economica si risponde comprando rossetti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tratto da Morning Future Pare che le vendite deisiano di nuovo a un boom storico. Non c’entra l’estetica e nemmeno il fatto che, per un lungo periodo, l’unica parte del corpo che gli altri hanno potuto osservare di noi fosse il nostro visto attraverso lo schermo. C’entra invece la recessione e il «mix tossico di alta inflazione e fiacca crescita», evocato nell’ottobre scorso da Alfred Kammer, il responsabile del Dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale. Il “lipstick index” fu coniato nel 2001 da Estée Lauder dopo aver notato che le donne acquistavano più cosmetici che mai in momenti di recessione, con un aumento significativo delle vendite di. «Oggi lo possiamo confermare.sicon il rossetto di un sorriso che seduce». Lo crede Francesco ...