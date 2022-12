Alfa Romeo - Giulia SWB Zagato | 540 CV e cambio manuale per la one-off - VIDEO

Motor1 Italia

Time to turn on your holidays. Tempo di dare il via alle vacanze di Natale, accendendole in modo letterale grazie all'energia diTonale plug - in hybrid . La casa automobilistica di Arese sceglie di mettere il suo nuovo SUV compatto anche nella campagna di comunicazione natalizia e in particolare la declinazione PHEV ...Alla Questura di Brescia è arrivata la nuovaGiulia. Questura di Brescia, arrivate due nuove autovetture Le due autovetture saranno destinate a svolgere il servizio di volante e garantiranno il controllo del territorio. La Giulia ha ... Promozione Alfa Romeo Giulia turbo diesel, perché conviene e perché no Tanto spazio a bordo dell'Alfa Romeo Stelvio, suv italiano perfetto per caricare i regali di Natale. La rinnovata Stelvio segna l'evoluzione in ...Annuncio vendita Alfa Romeo Stelvio Stelvio 2.2 Turbodiesel 190 CV AT8 Q4 Business nuova a Monza, Monza e Brianza nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...