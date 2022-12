Alberto Angela | ‘Italia straordinaria | le sue opere d’arte all’estero verrebbero idolatrate’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dopo Firenze, Napoli e Venezia è la volta di Milano.torna in tv con uno speciale ‘Stanotte a Milano’ in onda la sera di Natale su Rai1: un regalo per tutti gli italiani che non dimenticano il padre e mentore Piero, scomparso l’estate scorsa e al quale si deve l’ideazione in stile anglosassone di documentari per la televisione italiana in grado di istruire e fare entrare il seme della conoscenza nelle case di milioni di persone. E’ anche grazie a lui se il pubblico italiano è più attento di quello di altri Paesi. “Il nostro è un lavoro facile da fare perché viviamo in un Paese straordinario – spiega– Quando visiti e mangi qualcosa in città come Milano, Siracusa o Napoli, ti accorgi che ovunque ti circondano tremila anni di civiltà. E tutto questo ...