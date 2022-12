AEW | Registrati due trademark | nuovo PPV in arrivo?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La AEW ha mantenuto lo stesso calendario di eventi pay-per-view trimestrali sin dal suo inizio nel 2020: Double or Nothing (maggio), All Out (settembre-ottobre), Full Gear (novembre) e Revolution (marzo). Tuttavia, unevento potrebbe unirsi alla formazione annuale. La AEW si espanderà in futuro Secondo Fightful, la AEW ha registrato i“WrestleBowl” e “Wrestling Bowl” il 19 dicembre, con entrambi i terminicon il seguente scopo: “esibizioni di intrattenimento nella natura di esibizioni di wrestling ed esibizioni di lottatori professionisti .” Ma ci sono stati anche altri segnali che indicano che la AEW sta pensando di modificare il formato a quattro PPV, nel 2022, AEW e NJPW hanno collaborato al pay-per-view Forbidden Door e tutti i segnali indicano che l’evento diventerà un appuntamento annuale ...