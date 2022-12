Teleborsa

Nasce QPass, l'innovativo servizio didipensato per permettere ai passeggeri di pianificare al meglio il proprio viaggio e vivere un'esperienza al controllo di sicurezza ancora più confortevole. Da ieri operativo sullo ...Nasce QPass, l'innovativo servizio didipensato per permettere ai passeggeri di pianificare al meglio il proprio viaggio e vivere un'esperienza al controllo di sicurezza ancora più confortevole. Da ieri è operativo sullo ... Aeroporti di Roma presenta il nuovo servizio QPass ai controlli di sicurezza in aeroporto (FERPRESS) – Roma, 23 DIC – Nasce QPass, l’innovativo servizio di Aeroporti di Roma pensato per permettere ai passeggeri di pianificare al meglio il proprio viaggio e vivere un’esperienza al controllo ...L'innovativo servizio, primo del genere in Italia, è attivo ai terminali 1 e 3. I passeggeri possono prendere appuntamento da casa, o anche in ...