Ad Amalfi la stella cometa che scivola sul mare nella notte della Vigilia di Natale

Il Quotidiano della Costiera

Adlacometa che scivola sul mare la Vigilia di Natale L'appuntamento è per il giorno della Vigilia, quando, a mezzanotte in punto, lacometa, che correrà su un cavo d'acciaio, ...... nel cuore verde della Costa d', Tenuta San Francesco è l'ambiziosa avventura intrapresa nel ... e la volontà di espressione del terroir si è fattapolare. Basilicata - Cantina giovane dal ... Ad Amalfi la stella cometa che scivola sul mare Marco Miglioli, lo chef nomade, arriva in Indonesia dove propone una cucina italiana, ma guarda a Torino per un futuro non troppo lontano.Ritornano i grandi eventi, il Capodanno in piazza, il meraviglioso Villaggio di Babbo Natale sul mare, i concerti in Arsenale. Un Natale all’insegna della gioia e della tradizione.