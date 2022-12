Corriere dello Sport

Si è rivisto a tratti l 'della scorsa stagione , quello volenteroso, cattivo sui contrasti e, soprattutto, affamato di gol. Ne ha segnato uno contro gli olandesi, ma in tutti e i novanta ...La Roma supera 3 - 0 gli olandesi dell'RKC Waalwijk e, dopo il brutto scivolone con il Cadice, archivia il ritiro portoghese con una gara che vede protagonistie Zaniolo, che entrano a referto con un gol e un assist a testa, così come El Shaarawy. L'inglese si sblocca finalmente già al 3' su assist dell'ex Milan, poi serve a Zaniolo la sfera che ... Abraham al top, Ibanez dimentica il derby: "La Roma sta bene, raggiungeremo gli obiettivi" In Portogallo il gruppo ha ritrovato fiducia. Il brasiliano si è scosso dopo l'errore nel derby: «Stiamo bene Raggiungeremo gli obiettivi» ...