Abbate | “Approvato emendamento | 100mila euro alla chiesa di Santa Sofia”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto”che prevederà lo stanziamento diper la tutela e valorizzazione delladicome Patrimonio immateriale dell’Umanità”. A renderlo noto il consigliere regionale Luigi. Come si ricorderà, infatti, lo scorso 16 dicembre avevo avanzato formale richiesta a PalazzoLucia per ricevere un sostegno economico per il complesso Unesco del capoluogo sannita. Così come previsto dal disegno di legge relativo alle ”Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2023”, e precisamente all’articolo 15 del Capo IV ”Misure per il patrimonio culturale ...