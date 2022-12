A Colognola uno spettacolo di Natale in pieno stile anni Settanta sulle note degli Abba

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Bergamo. Venerdì sera, 23 dicembre, il Cineteatro diospiterà un concerto diin: “Dancing Christmas”, un evento ideato e realizzato dall’Associazione Musical Mente che dal 2017 promuove la cultura sul territorio bergamasco. L’appuntamento è alle 21. A esibirsi sul palcoscenico ci sarà Soundblast Orchestra, in una composizione di 30 strumentisti, con la speciale partecipazionestudenti delle scuole superiori di Bergamo. Nel corso della serata l’orchestra, diretta dal maestro Dario Natali, si esibirà in un repertorio di musica disco, in particolaredei grandi successi musicali. Tra i brani più amati ci saranno Dancing Queen, Mamma mia e Gimme! Gimme! Gimme! ...

