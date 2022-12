5 validi sostituti del sale | proteggi la tua salute senza rinunciare al gusto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 23 dicembre 2022) In antichità ilera talmente importante che ai soldati ne veniva corrisposto un certo ammontare come integrazione del loro soldo. È per questo che ancora oggi la paga che viene riconosciuta a un lavoratore dipendente viene anche indicata come “salario”. Ilè onnipresente nella nostra vita quotidiana. Ne mettiamo un pugno nell’acqua della pasta, un pizzico nel sugo, un cucchiaino nell’impasto della pizza e “quanto basta” nelle torte salate. Per quanto fondamentale per la nostra, se ne consumiamo troppo, sappiamo che può farci male. Se si supera la dose giornaliera consigliata (sui quattro grammi), c’è il rischio di andare incontro a ritenzione idrica e a un aumento patologico della pressione arteriosa, come anche di patire delle infiammazioni a carattere autoimmune. Se vogliamo evitare queste pericolose condizioni, ...