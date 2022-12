5 curiosità su Mamma | ho perso l’aereo | il cult natalizio più amato di sempre

Leggi su screenworld

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Prendete un ragazzino dall’espressione vispa e l’intelligenza acuta, aggiungete una sceneggiatura firmata niente meno che da John Hughes e, per finire, arricchite tutto con un regista, nello specifico Chris Columbus, mosso dal desiderio di riscattare un flop. Questa, in breve è la formula vincente che ha trasformato un film a basso costo in una pellicoladel periododi cui non si può certo fare a meno. In realtà, però, gli eventi che hanno portato alla realizzazione dihosono stati più complessi. Tra battute d’arresto, inconvenienti, la scelta di un protagonista poco noto e il budget ridotto dalla Warner, per Hughes e Columbus non sono stati certo dei momenti facili da superare. Ma, alla fine di tutto, gli incassi ottenuti da Home Alone, titolo originale negli Stati ...