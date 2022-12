18app | Flat tax e pensioni minime cosa cambia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ ormai questione di ore il voto d’approvazione alla Camera del Bilancio di previsione 2023 con la manovra economica che riguarda tra l’altro anchetax e. Ecco nel dettaglioresta valido almeno per il 2023 in questi tre specifici settori.per i nati nel 2004... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Corriere della Sera

... introduzione di tretax : introduzione per i lavoratori autonomi di unatax incrementale ... al posto della cartaprende forma un nuovo bonus cultura accessibile con due requisiti: il ...Matteo Renzi è furioso: "Recuperano 230 milioni di euro che era il budget della, cancellano i ... Merola a chiamare il sipario: "Si configura, con altri provvedimenti come i condoni, latax, ... Manovra, cosa cambia per imprese e famiglie Le ultime novità inserite nella manovra economica: dalle pensioni alla flat tax, dallo stralcio delle cartelle al Salva sport, tutte le misure per le famiglie e le imprese ...Questo venerdì è atteso il voto di fiducia agli emendamenti della Commissione di Bilancio della Camera, che verranno discussi in aula giovedì.