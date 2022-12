Zelensky vede Biden alla Casa Bianca | “Nessun compromesso sull’integrità territoriale del Paese” Standing ovation al Congresso Usa

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “L’Ucraina non è caduta. È viva e combatte”. Ilamericano riserva unaa Volodymyr, il presidente ucraino che per la prima volta dall’inizio della guerra vola negli Stati Uniti per incontrare quello che da ormai dieci mesi è il suo principale alleato nel conflitto con la Russia di Vladimir Putin: il presidente Usa Joe. Dopo l’incontro, il leader di Kiev si rivolge anche a deputati e senatori di Capitol Hill per chiedere nuovo e costante sostegno contro l’invasione ordinata dal Cremlino: “La tattica russa è primitiva, distruggono tutto quello che vedono – dice – Ma noi non ci arrenderemo mai. I russi saranno liberi solo quando sconfiggeranno il Cremlino nelle loro menti”. E poi chiede: “Abbiamo ...

Il Fatto Quotidiano

La mossa di volare negli Stati Uniti da parte di Zelensky non ha lasciato indifferenti i russi. Evidentemente. Perché nell'esatto momento in cui il leader ucraino ha lasciato il Paese, tutto lo stato maggiore di Mosca si è messo in moto.