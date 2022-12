Zelensky rientrato in Ucraina dagli Usa | A Mariupol trovate oltre 10mila nuove tombe | Putin | Le guerre finiscono con dei negoziati

RaiNews

22 dic 17:42in Ucraina da viaggio in Usa Il presidente ucraino Volodymyrin Ucraina dal viaggio negli Stati Uniti. Lo riferisce il portavoce del presidente. ...Il presidente ucraino Volodymyrin Ucraina dal viaggio negli Stati Uniti. Prima di rientrare ha incontrato il collega polacco Andrzej Duda all'aeroporto di Rzeszow, nell'ovest della Polonia, di ritorno dal suo ... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 301 - Zelensky rientrato in Ucraina dal viaggio in Usa - Zelensky rientrato in Ucraina dal viaggio in Usa La guerra in Ucraina giunge al 302esimo giorno. Dopo il viaggio di Zelensky a Washington, non si fa attendere la reazione della Russia. Il Cremlino ha accusato gli Stati Uniti di condurre una "guerra ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...