Zelensky negli Usa | l’incontro con Biden e il discorso al Congresso | “Se vince l’Ucraina vincete anche voi”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Una pioggia di applausi ha accolto l’ingresso alUsa di Volodymyr, in viaggio per la prima volta fuori daldal giorno dell’inizio della guerra. “Voglio ringraziare gli americani” e dire loro che gli aiuti concessi a Kiev “non sono beneficienza ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia”, ha detto il presidente ucraino, in vista dell’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev prossimo alla ratifica da parte di Joeha incassato la conferma di forniture di missili Patriot – con cui “impedire gli attacchi alle infrastrutture civili” – e il sostegno a oltranza degli Stati Uniti “per tutto il 2023” e “tutto il tempo che sarà necessario”.ha precisato che soltanto gli ucraini possono dettare le condizioni della pace: ...

Agenzia ANSA

... 'Grazie per vostro aiuto e per tua leadership' Le foto Usa, l'arrivo dia Washington in ... Un giudice a Nassau aveva approvato il trasferimento di Bankman - FriedUsa, dove è accusato di ...... un presidente con cui, come aveva detto in apertura Biden, 'potrà guardarsi sempreocchi'. ... E, accanto, ha annuito con convinzione.: 'Il Congresso Usa può accelerare la nostra ... Ucraina, Zelensky atterrato negli Usa: grazie al popolo americano per il sostegno - Mondo Nella sua prima visita all'estero dall'inizio della guerra il presidente ucraino viene accolto come un eroe alla Casa Bianca da Joe Biden che ne elogia il coraggio e gli assicura il sostegno degli Sta ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...