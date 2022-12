Il Sole 24 ORE

Il presidente ucraino Volodymyrdi ritorno dal viaggio a Washington ha incontrato in Polonia il presidente Andrzej Duda.ha detto che sta ritornando in Ucraina "con buoni risultati" e ha ringraziato poi Duda "per tutto ciò che fanno per l'Ucraina e la nostra protezione: la protezione dell'Europa". 22 dicembre ...rientra dla viaggio negli Stati Uniti, in cui ha parlato al Congresso. Di fronte alle "primitive tattiche" russe e "contro ogni probabilità, l'Ucraina non è caduta ma vive e combatte": "... Zelensky incontra presidente Duda in Polonia di ritorno da Usa - Il Sole 24 ORE Milano, 22 dic. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di ritorno dal viaggio a Washington ha incontrato in Polonia il ...Al suo rientro, il presidente ucraino ha avuto un colloquio con l'omologo polacco Duda. Il capo del Cremlino sui missili Patriot: schiacceremo anche quelli. Zakharova: "Zelensky è ilfiglio di puttana ...