Zelensky in Usa | mai la resa | i vostri aiuti un investimento

11.25 Russia:"conduce guerra per procura" All'indomani della visita del presidente ucraino,, il Cremlino accusa glidi condurre una"guerra indiretta" contro la Russia. "L'America continua la linea della guerra de facto,indiretta e per procura contro la Russia fino all'ultimo ...Il presidente ucraino, Volodymyrè volato negli Stati Uniti, ricevendo un'ovazione al congresso. 'Voglio veramente vincere insieme. Scusate ma non solo lo voglio, ne sono sicuro', ha dettoparlando in una ... Zelensky al Congresso Usa: 'L'Ucraina è viva e combatte, non ci arrenderemo mai' "È un privilegio essere qui". Lo ha detto Volodymyr Zelensky iniziando il suo discorso davanti al Congresso Usa, che il presidente ucraino ha ringraziato per ...