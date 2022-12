Zelensky dev' essere pronto Guerra | la voce-bomba da Washington

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyr"dovrebbea volare al Cremlino, se ci fosse un impegno da parte di Vladimir Putin". Lo scenario, al momento francamente inimmaginabile, è quello descritto dal politologo americano Michael Walzer nelle ore in cuiè stato accolto da eroe a, raccogliendo la promessa del presidente Usa Joe Biden sulle forniture di missili Patriot. Dopo 300 giorni dispietata, secondo Walzer, la possibilità di negoziato passa ancora dalle armi: "Spero che altre vittorie ucraine incoraggino Mosca ad accettare i confini del 24 febbraio". Ma dalla Russia non sembrano ancora arrivare segnali in questo senso. Anzi, il contemporaneo incontro tra il "vice" di fatto di Putin Dmitry Medvedev e il presidente cinese Xi Jinping è servito ...

