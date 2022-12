Zelensky da Biden | la portavoce di Lavrov | «È il figlio di put*** dell’Occidente» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Volodymyrè ildi». Lo avrebbe detto in unpubblicato sui social e ripreso dai media ucraini, ladel ministero degli Esteri russo Maria Zakharova riferendosi alla visita a Washington di ieri, mercoledì 21 dicembre, del presidente dell’Ucraina. Per la funzionaria della Federazione russa,sarebbe inoltre «lo strumento» utilizzato dagli Stati occidentali per «contrastare» la Russia. Prima di accusare il presidente ucraino, laaveva inoltre commentato la bandiera a stelle e strisce con i colori dell’Ucraina postata dal rappresentante permanente dell’Ucraina presso l’Onu, Sergiy Kyslytsya affermando: «Il rappresentante permanente dell’Ucraina presso le Nazioni Unite ha pubblicato su ...