Zelensky da Biden alla Casa Bianca | “Vogliamo vincere insieme a voi” Il presidente Usa | “Non sarete mai soli” – Video

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilucraino, Volodymyrè volato negli Stati Uniti, ricevendo un’ovazione al congresso Usa. “Voglio veramente. Scusate ma non solo lo voglio, ne sono sicuro”, ha dettoparlando in una conferenza stampa congiunta con Joe. Ilstatunitense ha assicurato che l’Ucraina “non sarà mai sola”: “Saremo con voi finché sarà necessario – ha detto– La vostra lotta fa parte di qualcosa di più grande”. “I cittadini statunitensi e la comunità internazionale devono comprendere la situazione in Ucraina e la necessità di difendere il Paese anche nel 2023”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia ANSA

10.00,Tajani:"Kiev non è sola" L'incontro trainvia un "chiaro messaggio alla Russia. L'Occidente non lascerà sola l'Ucraina,l'obiettivo è la pace, ma non si pensi di ...... sono soldi ''che gestiamo nel modo più responsabile", ha affermato, chiedendo che vengano ... ha scandito, sottolineando che il presidente degli Stati Uniti Joeha sostenuto il suo piano ... Zelensky al Congresso Usa: 'L'Ucraina è viva e combatte, non ci arrenderemo mai' Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato negli Stati Uniti, alla base militare di Joint base Andrew non lontano da Washington.(Teleborsa) - "L'Ucraina non si arrenderà mai". È quanto ha promesso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti al Congresso Usa riunito a camere congiunte , che lo ha accolto ieri con ...