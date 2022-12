Zelensky-Biden | la conferenza stampa Il presidente americano | «Gli Usa resteranno con voi» Il leader ucraino | «Siamo partner»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Per me comeuna pace giusta è nessun compromesso sulla sovranità, sulla libertà e sull’integrità territoriale del mio Paese». Lo ha detto ildell’Ucraina Volodymyrinalla Casa Bianca con l’omologoJoedopo il bilaterale nello Studio Ovale. Il capo di Statoha ribadito di «essere venuto negli Stati Uniti per ringraziare le cittadine e i cittadini americani che hanno fatto e fanno ancora tanto per l’Ucraina. Questa è una visita storica che rafforzerà i rapporti tra i nostri Paesi». E poi ancora: «diventatiancora più forti, più vicini». Il tema principale perè «rafforzare il Paese, far crescere l’Ucraina. ...

Agenzia ANSA

'Sei l'uomo dell'anno', aveva dettorivolto a, ricordando la copertina recentemente dedicata al presidente ucraino dalla rivista Time. 'Vi sosterremo nella ricerca di una pace giusta', ...Non è escluso che, per motivi di sicurezza, possa arrivare in elicottero, come è solito fare il presidentesi tratterrà negli Stati Uniti soltanto qualche ora e ripartirà da ... Ucraina, Zelensky ricevuto da Biden alla Casa Bianca: la guerra non è finita ma grazie agli Usa controlliamo la situazione PIERO CHIMENTI - Con la divisa militare Zelensky è arrivato negli Usa accolto da Biden e consorte nella visita istituzionale da inizio del conflitto militare. Biden ha ribadito al suo omologo europeo ...Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti citando Mikhail Ulyanov, il rappresentante permanente della Russia a Vienna Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Ra ...