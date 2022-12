Zelensky alla Casa Bianca accolto dal Presidente Usa Biden

Agenzia ANSA

... pronunciate al ministro della Difesa russo proprio nel momento in cui Volodymyrè ... nel 2023 stando a quanto riferito da Putin, i missili Zircon saranno in dotazioneMarina russa. L'...... il Quartier generale dell'intelligence italiana, parlava di "Aise e Aisi: hanno collaborato... Lo scenario internazionale, conin visita negli Stati Uniti e una auspicabile schiarita sul ... Zelensky al Congresso Usa: 'L'Ucraina è viva e combatte, non ci arrenderemo mai' (Agenzia Vista) Usa, 22 dicembre 2022 Il Presidente ucraino Zelensky in visita negli Usa accolto alla Casa Bianca dal Presidente Usa Joe ...Biden ha chiarito che l'aiuto degli Stati Uniti "non è carità" ma "un investimento per la sicurezza internazionale" ...