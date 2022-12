Zelensky al Congresso Usa | Ucraina è viva | non ci arrenderemo mai

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Washington, 22 dic. (Adnkronos) - ''Non è beneficenza'' quella che gli Stati Uniti stanno facendo nei confronti dell', ma ''un investimento nella democrazia e nella sicurezza''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin uno storico discorso alamericano dove ha assicurato che ''l'vincerà'' la guerra contro la Russia di Vladimir Putin. ''I vostri soldi non sono beneficenza, ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia'', sono soldi ''che gestiamo nel modo più responsabile", ha affermato, chiedendo che vengano aumentate le sanzioni contro la Russia. "I terroristi devono essere ritenuti responsabili dell'aggressione", ha scandito, sottolineando che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sostenuto il suo piano di pace in 10 punti, ma ha ...

