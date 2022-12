Zelensky al Congresso Usa | “Ucraina è viva | non ci arrenderemo mai”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”Non è beneficenza” quella che gli Stati Uniti stanno facendo nei confronti dell’, ma ”un investimento della democrazia e nella sicurezza”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin uno storico discorso alamericano dove ha assicurato che ”l’vincerà” la guerra contro la Russia di Vladimir Putin. ”I vostri soldi non sono beneficenza, ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia”, sono soldi ”che gestiamo nel modo più responsabile”, ha affermatochiedendo che vengano aumentate le sanzioni contro la Russia. “I terroristi devono essere ritenuti responsabili dell’aggressione”, ha scandito, sottolineando che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sostenuto il suo piano di pace in 10 punti, ma ha aggiunto che ogni membro ...

Di fronte alle 'primitive tattiche' russe e 'contro ogni probabilità, l'Ucraina non è caduta ma vive e combatte ': ...Ha ringraziato gli Stati Uniti per gli aiuti e ha ricordato che non sono "carità", ma un "investimento" per la sicurezza globale e la ... Zelensky atteso a Washington nelle prossime ore. Vede Biden e parlerà al Congresso. La Casa Bianca:... “Il prossimo anno sarà un punto di svolta. Sarà il momento in cui il coraggio ucraino e la risolutezza americana dovranno garantire il futuro ...Dopo aver incontrato il presidente degli Stati Uniti nella sua prima visita fuori dal territorio ucraino dall’inizio della guerra Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso al Congresso americano nel qu ...