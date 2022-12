Zelensky al Congresso Usa | a Pelosi bandiera con firme soldati al fronte

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Mi hanno chiesto di portare a Lei questa, alamericano, ai deputati e senatori le cui decisioni possono salvare milioni di vite”. Così Volodymyrha donato alla Speaker Nancyunadell’Ucraina che leed i messaggi deial, sottolineando che questa “è il simbolo della nostra vittoria”. A sua volta, la leader democratica ha consegnato al presidente ucraino unaamericana ripiegata in una teca: “Questaha sventolato oggi sul Campidoglio in onore della visita del presidente”, ha detto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Sole 24 ORE

: "IlUsa può accelerare la nostra vittoria" "Potete - ha detto- accelerare la nostra vittoria". E' riuscito a convincere tutti Nonostante la defezione di alcuni ...Ierisi è presentato davanti alper riproporre in versione aggiornata quella promessa: di fronte all'attuale minaccia, per molti versi simile a quella della Wehrmacht , l'Occidente ... Zelensky al Congresso Usa: «I vostri soldi non sono beneficenza, ma un investimento» La luna di miele tra il Torino e Ivan Juric sembra essere già arrivata al termine. Come riporta Tuttosport, ci sono tre strade per Juric: risoluzione a fine anno, permanenza fino alla scadenza del con ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...