Zelensky a Capitol Hill Pelosi | «Grazie per essere qui È un onore per il Congresso» Il leader di Kiev | «Gli Usa sono amici dell’Ucraina»

Dopo l'incontro con Joe Biden alla Casa Bianca alle 14, la conferenza stampa congiunta alle 14.30,si sposterà aHill attorno alle 18.15 dove probabilmente avrà un colloquio con la ...... lungo i viali di fronte aHill , dove il leader di Kiev interverrà intorno alle 19:30 ora ...sarà infatti accolto da Biden alle 14 ora locale, le 20 in Italia, nel South Lawn della ... Zelensky alla Casa Bianca: "Sicuro che vinceremo. I Patriot rafforzeranno la nostra difesa aerea" - Zelensky: "Putin potrebbe spingersi oltre Ucraina, invadere altri" - Zelensky: "Putin potrebbe spingersi oltre Ucraina, invadere altri" Il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy è andato in visita a Washington dove è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti ...