Zecchino d’Oro 2022 | quando inizia | chi conduce | le canzoni

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dal 22 al 24 dicembre Francesca Fialdini e Paolo Conticini conducono la 65esima edizione, la vigilia di Natale con Carlo Conti Tutto pronto per lo, che torna in tv per accompagnarci verso il Natale. La tradizionale gara diper bambini andrà in onda su Rai1 giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 e sabato 24 dicembre alle ore 17. Dopo il successo dello scorso anno, tornano alla conduzione delle prime due puntate Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Per la finale, il pomeriggio della Vigilia di Natale, il padrone di casa sarà invece Carlo Conti, direttore artistico di. La regia è di Maurizio Pagnussat. I conduttori non saranno soli sul palco dell’Antoniano, con loro: gli youtuber Ninna e Matti, che guideranno la Giuria dei ...