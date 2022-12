Zaniolo | il piano dei bianconeri è perfetto | ecco come convincere la Roma

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La Juventus non ha nessuna intenzione di mollare la presa suil nuovoper portare l’esterno alla corte di Allegri. Il club bianconero, nella scorsa sessione estiva di mercato, sembrava poter arrivare a; l’esterno è stato a lungo seguito dalla Juventus prima che decidesse di restare a. Nonostante l’arrivo di Dybala, Mourinho non ha mai pensato di privarsi dell’azzurro considerando fondamentale per il suo sistema di gioco. LaPresseBisogna sottolinearela prima parte di stagione dinon sia stata indimenticabile; se si esclude la notte europea contro il Ludogorets, l’esterno non è riuscito ad incidereavrebbe potuto considerando le sue qualità. I tifosi giallorossi sperando di poter ricevere un contributo ...

CalcioNapoli24

Ad esempio Mourinho potrebbe decidere di optare per un attacco 'leggero', con Dybala e... Frattesi - Aouar, Pinto ha unper entrambi. Roma femminile premiata Il 26 infatti la Roma si ...SuL'ho sentito dopo l'infortunio e gli ho dato dei consigli. Penso che adesso stia bene, ... Lui ha preso giocatori forti singolarmente, ma che nelche c'era a Roma non erano giusti. Se ... Zaniolo-Napoli, colpo da favola! Piano, cifre e dettagli La Juventus non ha nessuna intenzione di mollare la presa su Zaniolo; ecco il nuovo piano per portare l'esterno alla corte di Allegri.Triplice fischio ad Albufeira: vinciamo 1-0 grazie al gol di El Shaarawy al 34' #RomaCasaPia #ASRoma pic.twitter.com/99c9spwWFK — AS Roma (@OfficialASRoma) December 19, 2022. La vittoria ottenuta co ...