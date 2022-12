WWE | Due star della AEW hanno rifiutato un ritorno in quel di Stamford

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La AEW ha iniziato a “muovere i suoi primi passi a suon di “acquisti” principalmente da altre federazioni. In molti criticano il loro modus operandi in quanto puo’ essere controproducente sotto l’aspetto di un roster tanto ampio quanto complicato da gestire. Dall’altra partebarricata, in WWE, Triple H sta cercando di accaparrarsi quante piu’ stelle possibili che erano presenti fino a poco tempo prima nel suo arsenale. Stando alle parole di Meltzer, la dirigenza WWE ha provato l’affondo con due atleti ma il responso è stato negativo. “…c’è chi dice no…” “Ci sono tanti ragazzi in AEW che vogliono andare via. E poi c’è gente come Keith Lee e Swerve Strickland che sono stati contattati dalla WWE,avuto la possibilità di tornare aed...