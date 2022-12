(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nonostante un super James, alla sua miglior gara Nba (massimo in carriera da 30 punti con 12/14 al tiro, con anche una tripla a segno, e 5/8 ...

La Gazzetta dello Sport

Nonostante un super James, alla sua miglior gara Nba (massimo in carriera da 30 punti con 12/14 al tiro, con anche una tripla a segno, e 5/8 ...Nonostante un super James, alla sua miglior gara Nba (massimo in carriera da 30 punti con 12/14 al tiro, con anche una tripla a segno, e 5/8 ... Wiseman è da urlo, ma non basta. Durant & soci affondano i Warriors così