Wijnaldum l' incubo infortunio è alle spalle | eccolo in campo

La Gazzetta dello Sport

Georginotorna ad allenarsi con i compagni: il centrocampista olandese sarà il rinforzo della Roma di Mourinho nella seconda parte di ...Le tappe Il calvario diè iniziato il 21 agosto, dopo uno scontro fortuito (con l'ex ... La fine di unper 'Gini', che torna attivo sui social network dopo oltre un mese di silenzio. '... Roma, sorridi: Wijnaldum è tornato a Trigoria. Ma la partenza per il Portogallo resta in dubbio Tra oggi e domani lo staff medico giallorosso deciderà se potrà essere inserito tra i convocati per il mini-ritiro: l’obiettivo è comunque il rientro in campo per fine gennaio ...