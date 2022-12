WhatsApp | mai viste videochiamate così | questo e altro nel nuovo aggiornamento

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le solite chiamate con la webcam accesa e basta vi hanno annoiato? Possiamo capirlo, e non solo noi:è intervenuta per rimediare al problema. Ecco, quindi, cosa verrà aggiunto diadesso. Una nuova serie di novità stanno per arrivare su, rendendola una applicazione del tutto diversa da prima e che sarà in grado di offrire una esperienza d’uso di gran lunga migliore rispetto a quella a cui siamo abituati. Non è male la situazione attuale, ma è anche vero che Meta potrebbe fare di meglio: da qui capiamo l’esigenza di dover lanciare delle nuove funzionalità emergenti. Per ricevere in anteprima gli aggiornamenti sarà necessario entrare nel programma beta – Computermagazine.it, dunque, si è preoccupata di aggiornare le chiamate vocali e le, ...