Volley | Ricardo Lucarelli si deve operare alla mano Piacenza perde lo schiacciatore | occasione per Recine?

(Di giovedì 22 dicembre 2022)si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico in seguitolesione del legamento del terzo dito delladestra, che lobrasiliano diha rimediato nel corso del terzo set della partita disputata contro Verona. L’operazione si svolgerà venerdì 23 dicembre presso la Clinica Universitaria di Modena sotto la supervisione del professor Roberto Adani. I tempi di recupero verranno definiti soltanto nei prossimi giorni. Si tratterà di un’assenza importante per la squadra emiliana, che si è resa protagonista di un buon girone d’andata in SuperLega, chiuso in quinta posizione. L’allenatore Lorenzo Bernardi dovrà dunque trovare un sostituto da affiancare all’altro martello Yoandy Leal: ci sarà spazio per Francesco? Le altre ...

OA Sport

