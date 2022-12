Video Juve - Rijeka 1 - 0 | Allegri | ' ' Pogba? Siamo tutti fiduciosi' '

La Gazzetta dello Sport

Dopo la vittoria per 1 - 0 nel test amichevole contro il Rijeka, l'allenatore della, Massimiliano Allegri, fa il punto sulle condizioni di Paul ...Dopo la vittoria per 1 - 0 contro il Rijeka nell'amichevole all'Allianz Stadium, Filippo Cornacchia e Giovanni Albanese fanno il punto sulle novità in ... Video Juve, tutte le prossime scadenze tra cda, assemblea e campo Venerdì 23, alle ore 12.30, i gialloblu ospiteranno al Briamasco» la formazione bianconera nel turno pre natalizio Il cammino nel girone di ritorno del Trento inizierà all’ora di pranzo: venerdì, alle ...Tutte le informazioni su come acquistare i tagliandi per il Derby d'Italia tra i nerazzurri e i bianconeri a San Siro ...