Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2022 ore 17 | 45

(Di giovedì 22 dicembre 2022)DEL 22 DICEMBREORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULL’INTERO ARCO SETTENTRIONALE A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE ORA RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA, DOVE SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER CASAL LUMBROSO E APPIA. FORTI DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA FERMI TRA LA PISANA E LA TUSCOLANA. SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-LUNGHE CODE A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE CHE CONGESTIONA IL TRAFFICO TRA COLLEFERRO E L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE. UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA SULLA SALARIA PROVOCA CODE IN PROSSIMITÀ DI PASSO CORESE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN ...