Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2022 ore 09 | 45

(Di giovedì 22 dicembre 2022)DEL 22 DICEMBREORE 09:35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA DISAGI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E L’A24 E AVANTI TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONESUD E APPIA; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LAFIUMICINO E L’APPIA. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR; SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE VERSO LA CAPITALE; CODE SULLA CASSIA ...