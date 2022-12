Vertigine parossistica posizionale | che cos' è il disturbo che ha colpito la cantante Elisa

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non è una patologia grave, ma comporta sintomi che inducono al riposo e per questo l'artista si è vista costretta a cancellare alcune date del suo tour. Ecco di cosa si tratta, come si manifesta e le possibili cause

Corriere della Sera

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloposizionale. È la stessa Elisa , con alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, a spiegare ai fan il motivo del rinvio delle ultime date del suo tour 'An Intimate ...posizionale è il virus che è stato contratto dalla cantante Elisa. La notizia è arrivata da lei direttamente L'articoloposizionale: cos'è, sintomi e ... Elisa cancella dei concerti per problemi di salute: «Soffro di vertigine parossistica posizionale» La cantante Elisa è stata costretta a posticipare due date dei suoi concerti, quelle di Torino e Firenze. In un video postato su Instagram, l'artista rivela: "Ho la vertigine parossistica posizionale, ...Non è una patologia grave, ma comporta sintomi che inducono al riposo e per questo l'artista si è vista costretta a cancellare alcune date del suo tour. Ecco di cosa si tratta, come si manifesta e le ...