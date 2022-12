Vendevano il pesce senza documentazioni di provenienza e permessi | fermati ambulanti abusivi

(Di giovedì 22 dicembre 2022)ilalla banchina di Anzio,che però il prodotto avesse alcuna documentazione o permesso per essere messo in commercio. Nei giorni scorsi, l’Arma dei Carabinieri di Anzio ha sgominato un giro legato a dei commercianti, che proprio nella vendita delaveva creato un proprio business. Un’azione contro ogni regola di mercato regolamentare, considerato come neanche si sapesse dove ilvenisse pescato. Ilvenduto in maniera abusiva ad Anzio Nel tardo pomeriggio del 21 dicembre 2022 , 400 kg diprivo di qualsivoglia documento di tracciabilità, in procinto di essere commercializzato da venditori, sono stati sottoposti a sequestro da parte del personale ...

Il Faro online

Vendono pesce non tracciato ad Anzio: maxi sequestro al porto Vendevano il pesce alla banchina di Anzio, senza che però il prodotto avesse alcuna documentazione o permesso per essere messo in commercio. Nei giorni scorsi, l'Arma dei Carabinieri di Anzio ha sgomi ...CRONACA – 400 kg di pesce privo di qualsivoglia documento di tracciabilità, in procinto di essere commercializzato da venditori ambulanti abusivi, sono stati sottoposti a sequestro da parte ...