Veleno su Meloni e manovra | l' accusa di Renzi | Non ci ha ascoltato

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Una finanziaria che ancora non convince. Che crea polemiche e tensioni. Non solo tra la maggioranza di centrodestra e la sinistra, rappresentata, in modo diametralmente opposto, da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, ma anche dal Terzo Polo. Che, in una precisa fase dell'inizio di questa legislatura, aveva avuto non poche aperture verso il governo. Convergenze che oggi sembrano essere solo un lontano e sbiadito ricordo. “Bene ha fatto Calenda ad andare dasulla, ma lei non l'haparticolarmente. Togliere i soldi ai giovani e darli alle società di calcio... Danon me lo aspettavo”. È un fiume in piena Matteo, intervenuto a "Uno Mattina", la trasmissione della Rai. Il leader di Italia Viva si è poi scagliato contro la norma simbolo ...