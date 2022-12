Vega-C | un fallimento che brucia

Verità e Affari

...potendo garantire una corretta immissione in orbita il CNES ha dovuto attivare il protocollo di distruzione del razzo- C . Non si sono verificati danni a cose o persone nonostante ilDopo ildella missione di lancio- C Arianspace ed Esa hanno deciso di nominare una commissione d'inchiesta indipendente per indagare sulle cause che hanno portato alla perdita di pressione ... Avio precipita in Borsa dopo fallimento del lancio di Vega C La prima missione ufficiale del razzo spaziale europeo Vega-C della missione VV22 è stato un fallimento comportando la perdita di due satelliti per l'imaging. ESA e Arianespace hanno avviato una commi ...Giornata difficile a Piazza Affari per Avio, che ha fallito il secondo lancio di Vega C, il più avanzato lanciatore satellitare dell'ESA.