Valditara scrive alle famiglie su orientamento CGIL | “Ministro invade il campo della scuola e disincentiva a frequentare l’università”

Il Fatto Quotidiano

alle famiglie. Ecco la lettera. E annuncia: "Cambiare l'insegnamento della matematica" "Basta, sono indegna". "In classe non respiro". Quei 70mila studenti tentati dall'addio alla ...cita lo scrittore e pedagogista Gianni Rodari e: "Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno". Perché dunque limitare lo spirito di Natale a un ... Scuola, Valditara scrive alle famiglie: “Orientare anche al lavoro” Home Lifestyle e benessere Scuola: studenti contro la circolare Valditara, “siamo nativi digitali”. Ma in 6 istituti su 10 esistono già divieti Studenti contro la circolare sull’uso del cellulare in c ..."Se dopo 15 anni si deve ribadire una regola di buon senso vuol dire che è stata e resterà ancora disattesa..." ...