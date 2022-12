Va in ospedale e fa una scoperta choc | ' L' ho usato per darmi piacere' Scatta l' allarme bomba

RaiNews

Comespecificato a Global Times dal dottor Li Tongzeng dell'Xiaotangshan di Pechino, BF.7 ' hamaggiore capacità di fuga immunitaria, un periodo di incubazione più breve evelocità di ...Inscuola della capitale,ragazza di quattordici anni è stat arrestata dalle milizie pasdaran per essersi tolta l'hijab: finita inper un' emorragia vaginale, è morta dissanguata. ... Peggiorano le condizioni di Pelé: Natale in ospedale, in atto una disfunzione renale e cardiaca Vincenzo Parisi è la quarta vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto a Cantalupo (Alessandria) l’11 dicembre scorso ...Va in ospedale con una bomba e i medici ordinano l'evacuazione del nosocomio. L'ordigno esplosivo era nel retto del paziente.