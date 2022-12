Usa | Wagner ha 50 000 uomini dispiegati in Ucraina

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La milizia privata russaspende "100 milioni al mese per la guerra" in. Lo ha detto il portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa ...

Secondo le stime, il gruppo avrebbe al momento 50 mila uomini dispiegati in Ucraina, di cui 10 mila mercenari e 40 mila detenuti appositamente liberati dalle carceri russe. Il gruppo ha sviluppato tattiche offensive per sfruttare il gran numero di detenuti che ha reclutato. A scriverne è il ministero della Difesa di Londra ...