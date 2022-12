Usa - Ucraina | Biden a Zelensky | Non sarete mai soli | Putin fallirà

Agenzia ANSA

7.00,Zelensky:è viva e combatte "L'non è caduta ma vive e combatte (...) non ci arrenderemo mai". Così il presidente Zelensky. Per lui standing ovation e applausi al Congresso ...Corrispondente da Washington. Quando Nancy Pelosi annuncia l'ingresso in aula di Volodymir Zelensky, dai senatori e deputati riuniti per una Joint Session del Congresso parte un applauso lungo, pieno, ... Zelensky al Congresso Usa: 'L'Ucraina è viva e combatte, non ci arrenderemo mai' Gli Stati Uniti hanno annunciato l'approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, del valore di 1,85 miliardi di dollari, che comprenderà anche l'invio dei primi missili Patriot. Lo ...Zelensky è uscito dall'Ucraina per la prima volta dallo scoppio della guerra per incontrare Biden a Washington, che gli ha donato i Patriot ...