Usa-Ucraina | Biden a Zelensky | “Non sarete mai soli | Putin fallirà”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La leadership diha ispirato il mondo intero”. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Joe, nella conferenza stampa alla Casa Bianca al termine del colloquio avuto con il presidente ucraino. Per il presidente americano, il popolo ucraino “ha dimostrato una determinazione incrollabile contro gli appetiti imperiali” della Russia. Dopo aver ricordato che in questi mesi hanno avuto molti contatti telefonici, il presidente americano ha sottolineato che “è importarsi parlarsi di persona, guardarsi negli occhi, perché la sua leadership in questa terribile crisi ha ispirato il popolo ucraino, il popolo americano e il mondo intero”. E nel 300° giorno dall’inizio della “brutale aggressione russa”, ha sottolineato, “mentre ci avviamo verso il nuovo anno, è importante per il popolo americano e per il ...