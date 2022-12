Uomini e Donne anticipazioni | registrazione 21 dicembre 2022 | un tronista abbandona

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Mercoledì 21sono state registrate le nuove puntate del trono classico e del trono over di. Per quanto riguarda i tronisti, Federico Dainese ha deciso di andarsene senza segliere, mentre Lavinia Mauro ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori e Federico Nicotera solo Alice Barisciani. Caos totale invece nel trono over, dove il nuovo cavaliere Alessandro è stato protagonista di un triangolo di bugie e omissioni.trono over: caos tra Paola e Alessandro La nuova puntata diè cominciata col trono over diè iniziata con Gemma Galgani che ha deciso di interrompere la conoscenza con Agostino perché non le piace. ...