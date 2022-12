Uomini e Donne Anticipazioni | Federico Dainese Lascia Il Trono!

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’ultima registrazione dici riserva l’ennesimo colpo di scena.ha deciso dire il Trono senza fare la sua scelta. Come accaduto con Federica Aversano, anche il ragazzo ligure ha chiuso anzitempo il suo percorso a. Novità anche per quanto riguarda il Trono Over. Protagonista ancora una volta la nostra Gemma Galgani. Ecco tutte le novità!abbandona il Trono: colpo di scena aColpo di scena a. Nell’ultimissima registrazione, avvenuta pochi giorni prima di Natale,ha abbandonato il Trono. Il tronista ligure ha quindi scelto ...

Witty TV

E' un segnale importante da dare alle nostreche sicuramente si sacrificano più di noi", ha sottolineato, tra gli applausi, secondo quanto viene riferito. "Questo è per loro", ha ...come veneri ammirate per la loro avvenenza, altre poste dinnanzi alla caducità della loro bellezza.eroi che si battono per amore o che si ergono a paladini dei propri ideali. Alla ... Mercoledì 21 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Nelle scorse settimane era stata Federica Aversano a prendere la decisione di interrompere il proprio percorso e lasciare Uomini e Donne senza scegliere ...